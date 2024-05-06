ua en ru
Пн, 06 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сколько стоят доллар и евро в обменниках: курсы в начале недели

Украина, Понедельник 06 мая 2024 10:07
UA EN RU
Сколько стоят доллар и евро в обменниках: курсы в начале недели Фото: курс доллара не изменился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилен в начале неделе. Единая европейская валюта немного подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 6 мая средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 39,85 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 42,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,35 гривен, евро по 42,20 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,34-39,37 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне.

Официальный курс на 6 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,3969 гривен за 1 доллар (-0,1376 грн). Курс евро составит 42,3359 гривен за 1 евро (+0,0261 грн).

Комментарий НБУ

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, колебания курса доллара на сегодняшний день не представляют опасности.

По его словам, ситуация достаточно контролируемая, но риски остаются.

Пышный подтвердил, что НБУ будет присутствовать на рынке и обеспечивать курсовую устойчивость. При этом центробанк намерен давать рынку возможность реагировать как на внешние, так и на внутренние факторы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
Проблемы со светом, водой и транспортом: каковы последствия атаки на Сумы и область
Проблемы со светом, водой и транспортом: каковы последствия атаки на Сумы и область
DAILY
Капеллан Константин Холодов: Наша церковь разрешает защищать с оружием в руках
Ольга Маджумдаржурналист РБК-Украина Капеллан Константин Холодов: Наша церковь разрешает защищать с оружием в руках