Сколько стоят доллар и евро: обменные пункты обновили курсы валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилизировался. Единая европейская валюта также без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 27 августа средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 41,50 гривен, курс евро - 46,20 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 45,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,35-41,38 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения три дня подряд.

Официальный курс на 27 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,3591 гривен за 1 доллар (+0,1355 грн).

Курс евро составит 46,1816 гривен за 1 евро (+0,3410 грн). Это исторический максимум. Предыдущий был 23 августа - 45,9826.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, сентябрь может стать кульминационным в процессе курсообразования в 2024 году.

По его словам, с высокой долей вероятности можно ожидать, что по итогам сентября официальный курс доллара будет находиться в пределах 41,3-41,8 грн/доллар, а коридор валютных изменений будет на уровне 41,2-42 грн/доллар на межбанке и 41,2-42,2 грн/доллар на наличном рынке.