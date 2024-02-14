Сколько стоят доллар и евро: актуальные курсы в обменниках

По состоянию на утро 14 февраля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 38,40 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 41,65 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,90 гривен, евро по 40,95 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 38,15-38,17 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара до максимума за последний месяц.

Официальный курс на 14 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 38,1264 гривен за 1 доллар (+0,2313 грн). Это максимальное значение с 11 января (38,1923 грн).

Курс евро составит 41,1212 гривен за 1 евро (+0,3120 грн).

Ситуация на рынке

Напомним, курс доллара резко вырос в конце прошлого года, а в начале января 2024 года обновил исторический максимум 38,22 грн/доллар.

Однако после 10 января ситуация на рынке изменилась и курс упал до уровня 35,50 грн/доллар.

На прошлой неделе курс доллара колебался в узком диапазоне 38,50-38,65 грн/доллар. Национальный банк Украины сократил продажу долларов из резервов в связи с уменьшением дефицита валюты до 200,4 млн долларов. Это минимальный объем с начала апреля прошлого года.

Однако с понедельника курс пошел вверх. На межбанковском рынке курс вырос примерно на 50 копеек, на наличном рынке - на 35 копеек. Наличный курс с осени прошлого года зависит в основном от курса на межбанке.