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Сколько стоят доллар и евро: свежий курс в обменниках

Украина, Вторник 17 декабря 2024 10:32
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Сколько стоят доллар и евро: свежий курс в обменниках Фото: курс доллара не изменился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины приостановил рост. Единая европейская валюта также стабильна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 17 декабря средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 42,00 гривен, курс евро - 44,35 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,50 гривен, евро по 43,65 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,78-41,81 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Если ситуация не изменится, официальный курс доллара сегодня снова обновит исторический максимум.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар в третий раз за декабрь обновил исторический максимум.

Официальный курс на 17 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,7403 гривен за 1 доллар (+0,1333 грн).

Предыдущий максимум был 4 декабря - 41,6972 грн/доллар.

Официальный курс евро составит 43,8064 гривен за 1 евро (+0,0691 грн).

Комментарий НБУ

Как заявили в НБУ, ситуация на валютном рынке Украины не вызывает беспокойства.

Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий отметил, что международные резервы остаются на достаточном уровне для сохранения устойчивости рынка. Значительно уменьшилась неопределенность для достаточности внешнего финансирования в 2025 году благодаря прогрессу в реализации механизма ERA Loans.

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