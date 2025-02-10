Сколько стоят доллар и евро в начале недели: обменники выставили курсы валют

По состоянию на утро 10 февраля средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 41,75 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 43,50 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,25 гривен, евро по 42,80 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,50-41,55 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар упал до минимума за два месяца.

Официальный курс на 10 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,4733 гривен за 1 доллар (-0,0164 грн).

Это минимальный уровень с 9 декабря 2024 года (41,4446 грн/доллар).

Официальный курс евро составит 43,0327 гривен за 1 евро (+0,0535 грн).

Ситуация на рынке

По данным НБУ, спрос на валюту сократился в начале февраля 2025 года. Национальный банк сократил продажи из резервов для покрытия структурного дефицита валюты и снизил курс доллара.

НБУ в течение недели 3-7 февраля 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 454,79 млн долларов. Это на 21,1% меньше, чем в течение предыдущей недели 27-31 января - 576,27 млн долларов.

На прошлой неделе курс доллара опустился до уровней начала декабря. За неделю доллар подешевел на 25 копеек 41,47 гривен.