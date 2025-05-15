Сколько стоят доллар и евро: обменники выставили новые курсы валют

По состоянию на утро 15 мая средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 41,75 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 47,00 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,25 гривен, евро по 46,20 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,47-41,50 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Курс единой европейской валюты вырос на 50 копеек.

Официальный курс на 15 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5376 гривен за 1 доллар (+0,0372 грн).

Официальный курс евро составит 46,5886 гривен за 1 евро (+0,4962 грн).

Прогноз курса

Аналитики инвесткомпании Dragon Capital ожидают, что НБУ вернется к контролируемому и постепенному ослаблению гривны во втором полугодии, когда темпы инфляции начнут снижаться.

Однако из-за увеличения объемов финансовой помощи прогноз курса улучшен с 45 до 44 грн/доллар на конец

В дальнейшем динамика курса будет зависеть от объемов внешнего финансирования и потоков частного капитала.