Сколько стоят доллар и евро: обменники выставили новые курсы

По состоянию на утро 21 марта средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,75 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 45,30 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,25 гривен, евро по 44,60 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,48-41,51 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста два дня подряд.

Официальный курс на 21 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,541 гривен за 1 доллар (-0,0320 грн).

Официальный курс евро составит 45,0014 гривен за 1 евро (-0,3215 грн).

Ситуация на рынке

Курс доллара на этой неделе колеблется в узком диапазоне 41,43-51,57 грн/доллар. По итогам ожидается, что официальный курс останется на том же уровне 41,50 грн/доллар.

Наличный курс выше официального на 20-30 копеек.