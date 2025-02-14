Сколько стоят доллар и евро: обменники выставили курсы валют

По состоянию на утро 14 февраля средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,95 гривен, курс евро вырос на 30 копеек до 43,95 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,45 гривен, евро по 43,25 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,81-41,84 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает четвертый день подряд, но рост замедлился.

Официальный курс на 14 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7996 гривен за 1 доллар (+0,0069 грн).

Официальный курс евро составит 43,4361 гривен за 1 евро (+0,0804 грн).

Главная валюта

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный что исторически главной валютой для Украины оставался доллар США, однако в контексте евроинтеграции и активизации экономических отношений с ЕС роль евро растет, что может стать основанием для изменений в будущем.

Как отметил Пышный, речь идет не о фиксации гривны к евро или доллару, а о выборе основной валюты, которая играет ключевую роль в валютных операциях НБУ и влияет на курсообразование гривны относительно других валют.

По его словам, сейчас вопрос изменения курсообразующей валюты с доллара на евро находится на стадии обсуждения, окончательное решение еще не принято.