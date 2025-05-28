Сколько стоят доллар и евро в обменниках Украины: свежие курсы

По состоянию на утро 28 мая средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 41,80 гривен, курс евро - 47,60 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,30 гривен, евро по 46,80 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,62-41,65 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 4 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает четвертый день подряд.

Официальный курс на 28 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,6758 гривен за 1 доллар (+0,1051 грн).

Официальный курс евро составит 47,3104 гривен за 1 евро (+0,0154 грн).