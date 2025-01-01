Сколько стоят доллар и евро 1 января 2025 года: свежий курс в обменниках

По состоянию на утро 1 января средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 42,50 гривен, курс евро также стабилен - 44,40 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 42,00 гривен, евро по 43,70 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,98-42,03 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 4 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после исторического максимума.

Официальный курс на 1 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,0295 гривен за 1 доллар (-0,0095 грн).

Официальный курс евро составит 43,6855 гривен за 1 евро (-0,2411 грн).

Ситуация на рынке

Данные НБУ показали, что спрос на валюту значительно вырос в декабре 2024 года. НБУ продал на межбанковском валютном рынке 5,284 млрд долларов. Это максимальный месячный объем в истории.

Всего за 2024 год НБУ продал на межбанке 34,822 млрд долларов, что на 6,212 млрд долларов больше, чем в 2023 году.

Однако за 2024 года Украина получила 41,7 млрд долларов международной помощи. В итоге расходы НБУ на поддержание курса гривны меньше, чем помощь Киеву.