Сколько стоят бензин, дизель и автогаз: актуальные цены на АЗС в Украине

Розничные цены на дизельное топливо в Украине 12 апреля 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз подорожал, бензин без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 46,63 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 46,46 гривен за литр (-0,29 гривен), на автогаз - 21,69 гривен за литр (-0,01 гривен).

В этом году снижение цен на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине было вызвано большими запасами, которые сделали сети АЗС.

Напомним, за март бензин подешевел на 1,2%, дизельное топливо на 5,6%, автогаз - на 9,7%.

Отметим, нефть на мировых рынках дорожает в течение последнего месяца, что должно привести к росту цен на топливо, которое импортирует Украина.