Сколько будут стоить нефть и газ в мире: НБУ обновил прогноз на ближайшие годы

Цены на нефть

Как отмечается в отчете, цены на нефть были ниже, чем ожидалось: слабый глобальный спрос и значительный экспорт России с запасом компенсировали ограничения ОПЕК+ (что составило примерно 5% мирового спроса).

По прогнозу НБУ, во втором полугодии ожидается незначительное повышение цен на фоне активизации глобальной экономики, в частности, Китая. В дальнейшем цены на нефть будут находиться под понижающим давлением, учитывая активное наращивание производства США и отдельными странами Латинской Америки и Африки в условиях умеренного роста спроса.

Продолжение ограничений ОПЕК+ до конца 2024 года и установление новых сниженных целевых показателей производства в следующем году будет недостаточно для сдерживания падения цен. Дополнительно на цены будет давить экспорт дешевой российской нефти, в частности в Китай, Индию и Турцию, отмечают в НБУ.

По данным НБУ, средняя цена нефти марки Brent в 2022 году выросла на 41,8% до 99,8 долларов за баррель. НБУ прогнозирует, что в 2023 году цена упадет на 17,8% до $82,0, в 2024 году на 1,6% до 80,7 долларов, в 2025 году на 13,9% до 69,5 долларов за баррель.

Цены на газ

Европейские цены на газ снижались и приблизились к средним допандемическим уровням. На фоне низкого потребления и замещения российского трубопроводного газа ЕС вошел в сезон пополнения своих газовых запасов с исторически высоким уровнем заполнения хранилищ - более 55%, говорится в отчете НБУ

Еврокомиссия продлила действие требования по сокращению потребления газа на 15% по сравнению со средним показателем 2017-2022 годов до конца марта 2024 года. Достижение целевого показателя хранения запасов газа на уровне 90% заполнение хранилищ к началу отопительного сезона является реалистичным, отмечают в НБУ.

На прогнозном горизонте цены на природный газ на европейском рынке пересмотрены в сторону снижения, учитывая активное накопление запасов в текущем году, увеличение производства сжиженного природного газа (СПГ) в США и других странах, а также поставки более дешевого российского газа в Китай, что уменьшает конкуренцию по СПГ со стороны одного из крупнейших азиатских импортеров, несмотря на ожидаемое формирование стратегических резервов газа Японией и Индией, говорится в прогнозе НБУ.

По данным НБУ, цены на газ на хабе ТТF в Нидерландах в 2022 году выросли на 136,8% до 1362,9 долларов за 1 тысячу кубометров. НБУ прогнозирует, что в 2023 году упадут на 56,9% до 584,4 долларов за тысячу кубометров, в 2024 году упадут на 8,9% до 532,3 долларов, в 2025 году на 18,9% до 431,8 долларов.