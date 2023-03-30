Сколько будет стоить газ: поставщики обнародовали цены на последний месяц годовых тарифов

Срок действия годовых тарифов поставщиков газа для населения истекает 30 апреля 2023 года. Однако во время войны действует мораторий на повышение цен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компаний.
В апреле 2023 года годовые тарифы на газ предлагают девять поставщиков. Цены колеблются от 7,70 до 10 гривен за кубометр.
Цены поставщиков:
В то же время, после того, как в мае "Нафтогаз" получил всех клиентов группы компаний Дмитрия Фирташа "Твой Газзбут", государственная компания заняла 98% рынка поставок газа для населения.
Если поставщики - частные компании не продлят договоры с населением на следующий год, газ потребителям будет продавать "Нафтогаз" по цене 7,96 гривен.
В Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ . Цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.
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