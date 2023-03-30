Сколько будет стоить газ: поставщики обнародовали цены на последний месяц годовых тарифов

В апреле 2023 года годовые тарифы на газ предлагают девять поставщиков. Цены колеблются от 7,70 до 10 гривен за кубометр.

Цены поставщиков:

"Эру Людям" - 7,70 гривен

"Энерджи трейд групп" - 7,799

"Нафтогаз Украины" - 7,96

"Прикарпат энерго трейд" - 7,98

"Полтавагаз сбыт" - 7,99

"Львовэнергосбыт" - 8,20

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) - 8,46

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) - 8,46

"СветГаз" - 9,99.

В то же время, после того, как в мае "Нафтогаз" получил всех клиентов группы компаний Дмитрия Фирташа "Твой Газзбут", государственная компания заняла 98% рынка поставок газа для населения.

Если поставщики - частные компании не продлят договоры с населением на следующий год, газ потребителям будет продавать "Нафтогаз" по цене 7,96 гривен.