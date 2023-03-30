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Сколько будет стоить газ: поставщики обнародовали цены на последний месяц годовых тарифов

Фото: цены на газ в Украине в апреле будут стабильными (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Срок действия годовых тарифов поставщиков газа для населения истекает 30 апреля 2023 года. Однако во время войны действует мораторий на повышение цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компаний.

В апреле 2023 года годовые тарифы на газ предлагают девять поставщиков. Цены колеблются от 7,70 до 10 гривен за кубометр.

Цены поставщиков:

  • "Эру Людям" - 7,70 гривен
  • "Энерджи трейд групп" - 7,799
  • "Нафтогаз Украины" - 7,96
  • "Прикарпат энерго трейд" - 7,98
  • "Полтавагаз сбыт" - 7,99
  • "Львовэнергосбыт" - 8,20
  • "Киевские энергетические услуги" (YASNO) - 8,46
  • "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) - 8,46
  • "СветГаз" - 9,99.

В то же время, после того, как в мае "Нафтогаз" получил всех клиентов группы компаний Дмитрия Фирташа "Твой Газзбут", государственная компания заняла 98% рынка поставок газа для населения.

Если поставщики - частные компании не продлят договоры с населением на следующий год, газ потребителям будет продавать "Нафтогаз" по цене 7,96 гривен.

В Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ . Цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.

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Цена на газГаз