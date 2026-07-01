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Monobank ввел комиссию за популярную услугу: сколько придется заплатить

14:26 01.07.2026 Ср
1 мин
Деньги будут брать за пополнение через популярные терминалы
aimg Дмитрий Левицкий
Monobank ввел комиссию за популярную услугу: сколько придется заплатить Фото: Monobank сделал платной одну из популярных услуг (Виталий Носач, РБК-Украина)
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С 1 июля клиенты Monobank будут платить комиссию за пополнение карт через терминалы EasyPay.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании EasyPay.

Почему появилась комиссия

Как пояснили в EasyPay, введение комиссии за пополнение карт Monobank в их терминалах - это инициатива самого банка.

Сколько придется платить

Теперь за эту услугу будут взиматься 5% от суммы платежа.

А что с другими банками?

Изменения касаются только карт Monobank. В компании напомнили, что пополнение счетов других банков-партнеров в сети EasyPay остается абсолютно бесплатным.

Поэтому клиенты, имеющие карточки других украинских банков, могут и дальше вносить на них наличные без каких-либо комиссий.

Где пополнить Monobank без комиссии

Клиенты все еще могут бесплатно пополнить свои карты в терминалах monobox и abank, City24, а также в кассах "Укрпочты" и банков:

  • А-Банк
  • "Универсал Банк"
  • Укргазбанк
  • Аккордбанк

Напомним, в конце июня в Украине обновили правила пользования терминалами. Теперь для завершения операции потребуется подтверждение по телефону.

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