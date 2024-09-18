Спрос на аренду элитных домов под Киевом растет: что известно о ценах и причинах

В Украине значительно выросло количество объявлений о продаже и аренде домов и элитных коттеджей.

РБК-Украина узнала у эксперта по недвижимости, основательница агентства Bondaruk Partners Елены Бондарук, с чем это связано и какие цены.

По ее словам, после начала полномасштабного вторжения многие жители элитных коттеджных городков уехали за границу, из-за чего сейчас большое количество домов выставлено на продажу и аренду. Хотя цены на загородную недвижимость выросли, они еще не достигли довоенного уровня.

Рост спроса на загородные дома наблюдается со стороны временно перемещенных лиц, в том числе владельцев домашних животных.

"Много временно перемещенных лиц, в том числе имеющих домашних животных, которые не смогли снять квартиры в Киеве с хорошими условиями, а владельцы домов более лояльны, поэтому и был сделан акцент на загородной недвижимости. Потому что если одна часть жителей выезжает за границу, то другие переезжают именно внутри страны, и им тоже нужно решать вопросы с жильем", – отмечает Елена Бондарук.

Традиционно самый большой спрос на аренду домов фиксируется с мая по сентябрь. Цена зависит от локации и состояния дома. Стоимость аренды старых домов может составлять 15-25 тысяч гривен в месяц, что соответствует ценам на аренду двух- или трехкомнатной квартиры в Киеве.

Цены на аренду домов в Киеве (скриншот - OLX).

Цены на современные коттеджи начинаются от 1200 долларов и могут достигать 20-25 тысяч долларов в месяц.

Цены на аренду домов в Киеве (скриншот - OLX)