Спрос на аренду элитных домов под Киевом растет: что известно о ценах и причинах
В Украине значительно выросло количество объявлений о продаже и аренде домов и элитных коттеджей.
РБК-Украина узнала у эксперта по недвижимости, основательница агентства Bondaruk Partners Елены Бондарук, с чем это связано и какие цены.
По ее словам, после начала полномасштабного вторжения многие жители элитных коттеджных городков уехали за границу, из-за чего сейчас большое количество домов выставлено на продажу и аренду. Хотя цены на загородную недвижимость выросли, они еще не достигли довоенного уровня.
Рост спроса на загородные дома наблюдается со стороны временно перемещенных лиц, в том числе владельцев домашних животных.
"Много временно перемещенных лиц, в том числе имеющих домашних животных, которые не смогли снять квартиры в Киеве с хорошими условиями, а владельцы домов более лояльны, поэтому и был сделан акцент на загородной недвижимости. Потому что если одна часть жителей выезжает за границу, то другие переезжают именно внутри страны, и им тоже нужно решать вопросы с жильем", – отмечает Елена Бондарук.
Традиционно самый большой спрос на аренду домов фиксируется с мая по сентябрь. Цена зависит от локации и состояния дома. Стоимость аренды старых домов может составлять 15-25 тысяч гривен в месяц, что соответствует ценам на аренду двух- или трехкомнатной квартиры в Киеве.
Цены на аренду домов в Киеве (скриншот - OLX).
Цены на современные коттеджи начинаются от 1200 долларов и могут достигать 20-25 тысяч долларов в месяц.
Цены на аренду домов в Киеве (скриншот - OLX)
Ранее РБК-Украина писало, что рынок новостроек в Киеве столкнулся с серьезными трудностями, которые начались с пандемии COVID-19 и ухудшились из-за полномасштабной войны. Эти факторы значительно усложнили строительным компаниям исполнение обязательств перед инвесторами. Из-за нестабильности многие новые проекты были заморожены, а часть застройщиков не смогли справиться с финансовой нагрузкой и вынуждены были приостановить деятельность.
Кроме того, этой осенью в Киеве зафиксирован рост цен на аренду квартир. Основными факторами стали начало учебного года и увеличение количества переселенцев, что привело к повышенному спросу на жилье. Наиболее популярными остаются однокомнатные и двухкомнатные квартиры из-за их доступности и удобного расположения возле университетов и метро. Вместе с тем, растет интерес к аренде в спальных районах, таких как Троещина, Виноградарь и Дарница.
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