Сколько стоит ностальгия: ТОП-5 удачных авто в стиле ретро

Мощный всплеск моды на ретростиль всколыхнул автомобильный мир в конце ХХ века. В течение целого десятилетия с обеих сторон двух океанов появлялись модели, нарисованные по канонам полувековой древности – и при этом с совершенной технической начинкой, с экономичными и мощными двигателями, да еще с высокими экологическими показателями.

Chevrolet HHR (2006 – 2011 гг.)

Крупнейший автоконцерн Америки General Motors не был первым по делу продвижения моделей в ретростиле. Но его так называемый высокий универсал (фактически компактвэн) Chevrolet HHR получился довольно интересным. Созданная по мотивам "Шевроле" 1940-50-х годов машина получилась просторной, вполне практичной (даже пол в салоне был ровный!) и конечно же, имел современные технические характеристики. По заокеанским канонам тираж модели был не очень большим, но предел полумиллиона экземпляров (конкретно 526 813 шт.) этот ретро-универсал легко пересек.

VW New Beatle (1997 – 2019 гг.)

На самом деле впечатляющая история о машине, заслужившей копирование себя самой еще при собственной конвейерной жизни. Один из основателей жанра массовых народных автомобилей, VW Kafer (1938-2003) дал миру образец одновременно харизмы и безотказности, за что и заслужил любовь потребителей по всему миру. Модель, которая на рубеже веков стала живой классикой, еще сохраняла спрос в небогатых регионах мира, а в автосалонах развитых стран в это время появилась ее реинкарнация – New Beatle, или, согласно официальному лозунгу Volkswagen Group, "Beatle XXI век". Новинку построили на базе нового к тому времени VW Golf IV. Стилизованный под классику кузов получился не очень практичным, но все равно машина приобрела популярность и выпускалась в двух генерациях.

Fiat 500 (с 2007 г.)

Итальянцы с 30-х годов держали в своих каталогах бюджетную микролитражку с цифрой 500 в названии. При том, что каждые 20 – 30 лет модель обновлялась, но ссылка на стиль предшественников появилась только в XXI в. Действующая на сегодня версия Fiat 500 однозначно намекает на образ двухцилиндровой модели образца 1957 – 1975 гг., которая стала культовой благодаря своей доступности и мультяшной внешности. Внутри на этот раз ничего бюджетного – только современные разработки, единственные с одноклассниками марок Fiat и Ford – в том числе и с электроприводом. Интересная на ходу и привлекательная снаружи машинка продается в 100 странах мира, выпущено уже более 2 миллионов "пятисоток" образца 2007-го и выпуск их продолжается.

Nissan Figaro (1991 г.)

Похоже, японцы на ниве ретро ностальгии стартовали первыми – еще в 1990-е они выпускали для внутреннего рынка целую гамму компактных машинок в стиле прошлых лет. .Внешне он представлял собой обобщенный образ автомобилей 1960-х, а внутри Figaro пряталась техническая утварь первого Nissan March (он же Nissan Micra).

Mini (с 2001 г.)

Образ британской народной машинки Rover Mini не мог долго оставаться в стороне от моды на ретро. Итак, когда имя Mini перешло к немецкому BMW, оно быстро стало отдельным брендом. Несмотря на то, что концептуальный сегмент новых Mini отличается от оригинала, они пользуются хорошим спросом. Несмотря на отнюдь не народную цену, возрожденная модель приумножилась целым семейством моделей, вариантов и модификаций и выпускается сейчас уже во втором поколении. Естественно, к распространенности уникального Austin/Rover/Morris Mini эталона 1958 г. действующему Mini очень далеко, но он берет премиальностью. Интересно, что в отличие от других участников нашего обзора New Mini построен на персональной агрегатной базе и не имеет технических заимствований у других одноклассников.

Кратко

Обратите внимание, что практически все упомянутые здесь модели в ретро-стиле в конце концов не стали эксклюзивом – это все массовые автомобили, успешные не только в своем ретро-сегменте, но и как полезные транспортные средства в целом. И показательно также, что касается это и класса недорогих народных автомобилей, и машин премиальной группы. Следовательно, можно ожидать, что мода на стиль прошлых лет, отступив сейчас, усилиями дизайнеров и маркетологов еще к нам вернется.