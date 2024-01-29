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Глава НБУ сделал заявление о курсе доллара к гривне

Украина, Понедельник 29 января 2024 13:01
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Глава НБУ сделал заявление о курсе доллара к гривне Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

После перехода Национального банка к режиму "управляемой гибкости" с начала октября 2023 года курс доллара по отношению к гривне колеблется в обе стороны в зависимости от ситуации на рынке. В то же время, НБУ контролирует этот процесс.

Об этом сказал глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью.

"Курсовая устойчивость как приоритет остается. Но спрос и предложение, именно они должны определять и объемы и глубину и курсовую ситуацию. И мы в течение четырех месяцев гибкого курсообразования обеспечиваем это достаточно четко: курсовая устойчивость и соответственно - тенденция", - сказал он.

По его словам, НБУ задекларировал позицию о том, что курс должен ходить в обе стороны.

"Мы за период курсовой гибкости почувствовали и девальвационный тренд и девальвационный тренд. Но обратите внимание: к нам вернулось чувство сезонности. Почему нет? Сезонность влияет на курсовые настроения. Хорошо", - сказал Пышный.

Как отметил глава НБУ, переход от ревальвации к девальвации произошел "без всякой паники, с полным пониманием ситуации, и сейчас видим, что курс действительно колеблется в обе стороны".

"Произошло действительно это дыхание. Мы отпустили этот турникет, но при этом держим полностью контроль над всеми показателями жизнедеятельности этого экономического организма", - добавил Пышный.

Гибкий курс

Напомним, Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. До этого с начала войны НБУ держал фиксированный курс гривны по отношению к доллару, сначала 29,25 грн/доллар, а с 21 июля 2022 года - 36,57 грн/доллар.

Сначала курс упал до 36,03 грн/доллар. Затем официальный курс доллара к концу декабря 2023 года вырос грн/доллар до 3,98 грн/доллар.

В начале января официальный курс обновил очередной максимум - 38,11 грн/доллар. Однако затем курс начал снижаться. Сейчас он стоит 37,78.

Финансовые аналитики в январе 2024 года прогнозируют курс в течение следующих 12 месяцев на уровне 40,29 грн/доллар. Кроме того, банкиры прогнозируют курс 41,31 грн/доллар.

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