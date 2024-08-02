Сколько средств было собрано на восстановление "Охматдета": ответ Ляшко

Ракетный удар по "Охматдету"

Напомним, 8 июля Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В частности, российские террористы атаковали Киев, где под удар попала детская больница "Охматдет".

В результате российской атаки погибли два человека, за медицинской помощью обратилось 32 раненых. Также были госпитализированы с травмами восемь детей.

Уже на следующий день, 9 июля, Кабмин принял решение начать работу по восстановлению здания "Охматдета" после атаки в ближайшее время. На это выделили 100 млн гривен.

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