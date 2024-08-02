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Сколько средств было собрано на восстановление "Охматдета": ответ Ляшко

Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Василина Копытко

На восстановление детской больницы "Охматдет" в Киеве, которая пострадала во время ракетного удара России 8 июля, собрали более 1 млрд гривен.

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам Ляшко, на восстановление "Охматдета" поступали следующие суммы:

  • На благотворительный счет непосредственно заведения "Охматдет" - 312 млн гривен.
  • На благотворительный фонд больницы - 378 млн гривен.
  • Через платформу United24 - 320 млн гривен.
  • Правительство выделило из резервного фонда 100 млн гривен.
  • Правительство Литвы выделило 1 млн долларов.
  • Американский бизнесмен и меценат Говард Баффет выделил 11,2 млн долларов (речь идет о поставках именно оборудования на эту сумму, а не средства на счет).

Кроме этого, правительство Германии озвучило намерение выделить 10 млн евро.

Ракетный удар по "Охматдету"

Напомним, 8 июля Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В частности, российские террористы атаковали Киев, где под удар попала детская больница "Охматдет".

В результате российской атаки погибли два человека, за медицинской помощью обратилось 32 раненых. Также были госпитализированы с травмами восемь детей.

Уже на следующий день, 9 июля, Кабмин принял решение начать работу по восстановлению здания "Охматдета" после атаки в ближайшее время. На это выделили 100 млн гривен.

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ОхматдетВиктор ЛяшкоМинистерство здравоохранения Украины