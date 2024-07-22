Сколько компаний воспользовались электронным бронированием в "Дія": ответ Минцифры

По словам Ткач, речь идет о 32 тысячах забронированных работников критически важных предприятий. В частности бронировали как и частные компании, так и государственные предприятия, а также коммунальной собственности.

Сейчас в Едином перечне компаний которые могут бронировать есть около 8,5 тысяч компаний, которые получили соответствующий статус. Около 3 тысяч уже воспользовались услугой. В то же время отказов не много. В основном речь идет о тех работниках:

которые уже являются забронированными;

которых не нашли в реестре военнообязанных;

которые находятся в трудовых отношениях.

"Раньше вообще подавали списком. И, если у одного сотрудника возникала какая-то невозможность пройти проверку, то весь список отправлялся уже без рассмотрения. Надо было начинать все сначала. В нашем случае этого не нужно делать. То есть, если предприятие подает список из 100 человек и у одного не прошла проверка, то тогда только он не забронирован, а все остальные - 99 соответственно забронировались", - пояснила Ткач.

После получения бронирования, работодателю или работникам не нужно об этом сообщать в территориальном центре комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП). Информация об этом сразу обновляется в "Резерв+". В частности есть возможность сгенерировать PDF и распечатать его.

Бронирование в "Дія"

В Украине для сотрудников критически важных для экономики страны предприятий, которые являются военнообязанными, предусмотрена возможность бронирования от мобилизации. Ранее бронирование было доступно только в офлайн-формате. Нужно было подавать соответствующие документы, из-за чего процедура занимала много времени.

17 июля появилась возможность подать заявление о бронировании на портале "Дія" для критически важных предприятий в режиме "онлайн".