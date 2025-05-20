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Сколько денег украинцы снимают в банкоматах: суммы в Украине и за рубежом

Фото: украинцы снимают в банкоматах по 5 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В I квартале 2025 года средняя сумма одной операции по снятию наличных выросла на 18% г/г до 4735 гривен. За рубежом величина одного снятия вдвое больше чем в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Обзор банковского сектора НБУ (I квартал 2025 года).

В собственной сети банкоматов банка-эмитента карты украинцы снимают большие суммы - в среднем 5033 гривен. В банкоматах других банков-резидентов - 3651 гривну.

По данным НБУ, за рубежом величина одного снятия вдвое больше, чем в Украине, и составляет 8730 гривен.

С начала 2025 года доля наличных операций с платежными картами возобновила сокращение, составив уже менее 5% по количеству операций. Но по сумме она составляет 34,9%.

Сеть банкоматов выросла в І квартале до 30,4 тысяч за счет заметного увеличения ПТКС у отдельных частных банков. Более половины (17,3 тысяч банкоматов) - ПриватБанка.

Сеть POS-терминалов стремительно растет с середины 2022 года. В I квартале лидерами прироста были Приватбанк и НоваПей (+10,0 тысяч штук и +6,2 тысяч единиц соответственно). Также заметно выросла сеть частных банков. Всего в І квартале участники рынка увеличили сеть на 26,5 тысяч до 549 тысяч.

В І квартале количество активных платежных карт заметно увеличилось только у государственных банков. Наибольший рост произошел у Приватбанка. Количество активных карт единственного небанка-эмитента - компании НоваПей несколько возросло. Общее количество составило 59,5 млн штук.

В І квартале количество структурных подразделений банков сократилось лишь на 16 отделений 4966. Сеть государственных (вместе с Приватбанком) и частных банков уменьшилась по семь филиалов каждая соответственно. Больше всего подразделений закрыли в Киеве.

Учетная численность штатных работников росла третий квартал подряд и достигла 96,4 тысяч, из них 19,1 тысяч в ПриватБанке.

Количество банков Украины сократилось до 60. В марте банк Портал самостоятельно отдал банковскую лицензию, поэтому количество действующих в Украине банков за квартал уменьшилось до 60. Учитывая мизерную долю активов финучреждения (0,01% от чистых активов сектора), его вывод с рынка не имел значительного влияния на банковский сектор.

 

 

Напомним, по данным НБУ, в 2024 году средний чек при оплате картами в магазинах Украины вырос до 330 гривен, по оплате товаров и услуг в сети интернет - до 561 гривны, по переводу с карты на карту - до 1 958 гривен.

Средняя сумма мошеннической операции с картами в Украине выросла в 2024 году на 40% до 4247 гривен.

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