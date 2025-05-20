Сколько денег украинцы снимают в банкоматах: суммы в Украине и за рубежом

В собственной сети банкоматов банка-эмитента карты украинцы снимают большие суммы - в среднем 5033 гривен. В банкоматах других банков-резидентов - 3651 гривну.

По данным НБУ, за рубежом величина одного снятия вдвое больше, чем в Украине, и составляет 8730 гривен.



С начала 2025 года доля наличных операций с платежными картами возобновила сокращение, составив уже менее 5% по количеству операций. Но по сумме она составляет 34,9%.



Сеть банкоматов выросла в І квартале до 30,4 тысяч за счет заметного увеличения ПТКС у отдельных частных банков. Более половины (17,3 тысяч банкоматов) - ПриватБанка.



Сеть POS-терминалов стремительно растет с середины 2022 года. В I квартале лидерами прироста были Приватбанк и НоваПей (+10,0 тысяч штук и +6,2 тысяч единиц соответственно). Также заметно выросла сеть частных банков. Всего в І квартале участники рынка увеличили сеть на 26,5 тысяч до 549 тысяч.



В І квартале количество активных платежных карт заметно увеличилось только у государственных банков. Наибольший рост произошел у Приватбанка. Количество активных карт единственного небанка-эмитента - компании НоваПей несколько возросло. Общее количество составило 59,5 млн штук.



В І квартале количество структурных подразделений банков сократилось лишь на 16 отделений 4966. Сеть государственных (вместе с Приватбанком) и частных банков уменьшилась по семь филиалов каждая соответственно. Больше всего подразделений закрыли в Киеве.



Учетная численность штатных работников росла третий квартал подряд и достигла 96,4 тысяч, из них 19,1 тысяч в ПриватБанке.



Количество банков Украины сократилось до 60. В марте банк Портал самостоятельно отдал банковскую лицензию, поэтому количество действующих в Украине банков за квартал уменьшилось до 60. Учитывая мизерную долю активов финучреждения (0,01% от чистых активов сектора), его вывод с рынка не имел значительного влияния на банковский сектор.