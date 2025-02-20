Сколько денег украинцы снимают в банкоматах: НБУ назвал суммы в Украине за рубежом

В собственной сети банкоматов банка-эмитента карты украинцы снимают большие суммы - в среднем 5358 гривен. В банкоматах других банков-резидентов - 3879 гривен.

По данным НБУ, за рубежом величина одного снятия вдвое больше, чем в Украине, и составляет 8791 гривну.

В IV квартале 2024 года доля наличных операций с платежными картами прекратила уменьшаться. Она составляет 36,5% по сумме операции.

Сеть банкоматов сократилась в IV квартале и в целом в течение года до 29,0 тысяч. Больше всего банкоматов имеет ПриватБанк.

Сеть POS-терминалов продолжала расти. В IV квартале лидерами прироста в дальнейшем были ПриватБанк и частные банки (+4,9 тыс. штук и +4,5 тыс. штук соответственно). Укрпочта и НоваПей также несколько расширили сеть POS-терминалов. Всего за 2024 год участники рынка увеличили сеть на 53,6 тыс. терминалов до 523 тысяч.

В IV квартале количество активных платежных карт существенно увеличилось у всех групп банков - до 58,7 млн. Наибольший рост произошел в Приватбанке (до 31,5 млн) и частных банках. Количество активных карт единственного небанка-эмитента - компании НоваПей несколько уменьшилось.

В IV квартале сеть отделений платежеспособных банков сократилась преимущественно из-за отнесения регионального Коминвестбанка (38 отделений) к категории неплатежеспособных. Заметно сеть сократилась в Закарпатской и Донецкой областях. В целом за 2024 год сокращено 156 отделений, из них 80 - в частных банках.

Учетная численность штатных работников в целом выросла 96,3 тысяч человек: сокращение произошло только в частных банках. В ПриватБанке работают 19,0 тысяч человек.