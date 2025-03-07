Сколько денег нужно на индексацию пенсий и будут ли задержки: ответ Минсоцполитики

"Пенсионеры уже начали получать повышенные пенсионные выплаты. С 4 марта первые украинцы получили уже проиндексированные пенсии. Всего по состоянию на сейчас (на 6 марта). Мы уже выплатили пенсии 2,5 миллионам людей, и на эту повышенную пенсию было направлено практически 20 млрд гривен", - сказала она.

По ее словам, "на эти расходы у нас полностью средства есть". Дополнительно предусмотрено 57,5 млрд гривен, из которых зарезервировано 35,2 млрд гривен за счет соцстраха, а 22 млрд гривен из средств государственного бюджета

"Поэтому никаких задержек или недоплат или каких-то других вещей, которые бы не позволили людям пожилого возраста получать свои вовремя заработанные выплаты, нет. Мы все будем выплачивать по графику с учетом индексации", - сообщила Жолнович.

Индексация пенсий

Напомним, Пенсионный фонд Украины с 1 марта 2025 года провел перерасчет пенсий.

Пенсионные выплаты будут индексированы на 11,5%. В результате индексации средний прогнозный уровень роста пенсий составит 556 гривен, размер средней пенсии в Украине вырастет на 9,6% с 5 789 гривен до 6 345 гривен.

Украинцы начали получать новые пенсии с 4 марта. Выплата пенсий будет осуществляться согласно графику на определенную каждому пенсионеру дату.

Пенсионный фонд Украины проведет перерасчет автоматически. Пенсионерам никуда обращаться не нужно.