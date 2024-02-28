Сколько наличных можно снять в банкоматах: лимиты украинских банков

По инициативе НБУ была создана объединенная сеть отделений банков Украины - Power Banking, в которую входят 2300 отделений. В этой сети доступно получение наличных денег (банкоматы, касса), платежи, перевод средств (касса, терминалы самообслуживания), независимо от того, клиентом какого банка является человек. В сети действуют единые лимиты на снятие наличных денег.

По данным НБУ, в банкоматах ПриватБанка можно снять 60 тысяч гривен в сутки. Однако одну операцию можно снять только 20 тысяч гривен и повторить ее через три часа.

В Ощадбанке можно снять 50 тысяч гривен в сутки, в Укрэксимбанке - 25 тысяч гривен за одну операцию, количество операций - не ограничено.

Райффайзен Банк, Укргазбанк, Сенс Банк, ПУМБ, УкрСиббанк, Универсал Банк, Пивденный установили предел на уровне 20 тысяч гривен в сутки.

В ОТП Банке действует лимит 5 тысяч гривен за одну операцию, в то же время количество транзакций не ограничено.

Что касается снятия наличных за рубежом, то НБУ ограничил его на уровне 12,5 тысяч гривен в эквиваленте в неделю.