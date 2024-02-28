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Сколько финпомощи от партнеров ежемесячно нужно Украине: ответ Минфина

Фото: Сергей Марченко, министр финансов Украины (mof.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В этом году Украина нуждается в том, чтобы получать от союзников около 3 млрд долларов каждый месяц.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Как отметили в ведомстве, Марченко выступил на встрече министров финансов и глав центробанков стран "Большой семерки" (G7). 

Министр отметил, что всего с начала полномасштабного вторжения Украина получила от стран "Большой семерки" и Евросоюза около 63 миллиардов долларов. 

"В 2023 году финансовая система Украины была устойчивой, а экономика восстанавливалась быстрее, чем ожидалось. Взвешенная политика Кабмина вместе с последовательной поддержкой международных партнеров играла решающую роль в наших достижениях. Важно сохранить эту тенденцию. В 2024 году ежемесячная потребность во внешнем финансировании составляет около 3 млрд долларов США", - подчеркнул Марченко. 

В ведомстве отметили, что предприняли необходимые меры для финансовой устойчивости в начале 2024 года в условиях неопределенности насчет международной помощи. 

"Помощь международных доноров - это не просто финансовый вопрос, а возможность поддержать миллионы нуждающихся украинцев и сохранить жизнь тысяч военных", - рассказал глава Минфина.

50 млрд евро для Украины

Напомним, сегодня, 28 февраля, стало известно, что Совет ЕС окончательно одобрил программу Ukraine Facility, в рамках которой нашей стране предоставят 50 млрд евро до 2027 года. 

Также программа предусматривает, что Украина должна будет выполнить условия для получения средств. 

Как неоднократно отмечали украинские чиновники, наша страна ожидает получить первые деньги уже в марте. 

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