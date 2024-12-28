Сколько фейковых инвалидностей отменили после скандала в МСЭК: ответ Ляшко

"Нам правоохранительные органы передали уже более 2000 дел (о сомнительной инвалидности, - ред.) Почти тысячу уже рассмотрели, 188 человек уже отменено инвалидность, 388 - вызваны в профильный наш научно-исследовательский институт для переосмотра. Это показывает, что все рано или поздно становится явным", - отметил министр.

Скандал с фейковыми инвалидностями

Осень 2024 года прошла под знаком коррупции в медико-социальных экспертных комиссиях (МСЭК). В частности, на фиктивных диагнозах для уклонистов разоблачили руководителя Хмельницкого областного центра МСЭК Татьяны Крупы. При обыске у нее нашли почти 6 млн долларов в разных валютах.

Этот эпизод повлек за собой более громкое разоблачение. Как оказалась, Крупа одобрила инвалидность II группы около полусотни местных прокуроров. На этом фоне Офис генпрокурора инициировал расследование злоупотреблений по всей стране. И стало известно, что каждый двадцатый прокурор в Украине оформил себе группу.

Офис пообещал проверить каждый случай, а генпрокурор Андрей Костин из-за скандала ушел в отставку, президент Владимир Зеленский распорядился ликвидировать МСЭК как структуру. Ожидается, что в 2025 году заработает реформированная система.