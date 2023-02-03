Сколько экономика Украины потеряет от ракетного террора россиян: два сценария на 2023-2024 годы

Базовый сценарий предусматривает сравнительно быстрое восстановление системы благодаря ремонтам и оперативным поставкам энергетического оборудования, что позволит даже несколько нарастить генерацию э/э по сравнению с ноябрем-декабрем 2022 года.

Пессимистический сценарий предполагает более существенные разрушения энергогенерирующих предприятий или магистральных сетей, временную остановку отдельных блоков АЭС из-за снижения маневренности системы, существенные потери в тепло- и газоснабжении, а также временные длительные отключения э/э в отдельных дефицитных областях Украины. Поставки дополнительного средне- и высоковольтного энергооборудования ожидаются со II квартала 2023 года, однако его настройка и адаптация потребует времени. Как следствие, ремонты продлятся дольше, а система будет восстанавливаться медленнее.

Дефицит э/э в конце 2022 года одинаков для всех сценариев и оценен в 23%. В базовом сценарии дефицит вырастет до 27% в первом I квартале 2023 года и будет постепенно падать. К концу года он увеличится до 18%. В пессимистическом сценарии дефицит будет составлять в I квартале 2023 года 40%, в конце года он составит 33%.

Оба сценария учитывают риски новых повреждений как для генерации э/э, так и состояния электросетей, особенно в I квартале 2023 года, когда потребности в э/э наивысшие. В обоих сценариях предполагается сезонное увеличение потребности в энергоресурсах зимой из-за холодной погоды и меньшей продолжительности светового дня и соответственно сокращение дефицита весной и летом.

Также учтена необходимость в проведении плановых ремонтов блоков АЭС для обеспечения устойчивости системы, а следовательно, и временные ограничения производства э/э, прежде всего во ІІ и ІІІ кварталах 2023 года.

Кроме того, предполагается перераспределение между потреблением э/э в зимний период в пользу поддержки объектов социальной, критической инфраструктуры и домохозяйств.

Несмотря на ожидаемый возврат контроля над ЗАЭС с уменьшением рисков безопасности, ее интеграция в энергосистему допускается только во втором полугодии 2024 года из-за вероятного заминирования территории и повреждения оборудования.

Потери ВВП

Согласно базовому сценарию потери темпов роста годового ВВП в 2023 году составят 1.9 п. п., учитывая положительный эффект в размере 0.5 п. п. за счет использования бизнесом генераторов. Благодаря постепенному восстановлению системы в 2024 году потери снизятся до 0.6 п. п. При пессимистическом сценарии потери ВВП будут составлять 3.6 п. п., в 2024 году - 1.5 п.п.

Воздействие на инфляцию

Воздействие дефицита э/э на годовую инфляцию оценено в +0.5 п.п. к концу 2022 года. В дальнейшем влияние на показатели инфляции будет расти. При базовом сценарии он достигнет максимума 3 п.п. в ІІ-ІІІ кварталах 2023 года и снизится до 2 п.п. в конце года. Незначительный вклад в инфляцию будет сохраняться и в начале 2024 года, отражая статистические эффекты роста себестоимости в предыдущем году. Однако уже в конце 2024 года действие этого фактора иссякнет.

При пессимистическом сценарии ожидается, что, несмотря на более высокие затраты, общий эффект на инфляцию будет соответствовать базовому сценарию вследствие падения совокупного спроса.

Воздействие на импорт

Наибольший рост импорта ожидается в I квартале 2023 года на уровне 220 млн долларов в месяц. Со ІІ квартала благодаря более длинному световому дню, более теплой погоде и определенному насыщению рынка оборудованием для обеспечения энергоавтономности импорт продукции машиностроения снизится, однако снова будет расти с наступлением холодов. При пессимистическом сценарии наибольшие потери также будут приходиться на I квартал 2023 года, однако их величина возрастет. Среднемесячное снижение экспорта прогнозируется на уровне 135 млн долларов в месяц, тогда как рост импорта - 410 млн долларов.