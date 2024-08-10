Сколько придется потратить, чтобы собрать ребенка в школу в 2024 году: обзор цен

Стоимость канцелярии и других принадлежностей

Цены на канцелярские товары, рюкзаки и другие школьные принадлежности в разных городах нашей страны могут значительно отличаться. Даже в соседних магазинах стоимость одного и того же дневника может разниться. Так, например, мы анализировали цены на школьные дневники: в одном магазине цены стартуют от 24 грн., а в другом – от 99 грн. Мы решили провести обзор цен на основе магазина, который предлагает более низкие цены.

Стоимость школьных принадлежностей:

рюкзак – от 550 грн

дневник с твердой обложкой – от 46 грн

дневник с мягкой обложкой – от 24 грн

набор тетрадей с рисунками на 18 стр. – от 16,8 грн (4 шт.)

обложки для тетрадей (цветные) – 29,9 грн за упаковку

обложки для тетрадей (прозрачные) – от 7 грн за упаковку (10 шт.)

обложки для книг – от 5 до 119 грн за упаковку

папка для тетрадей – от 19 грн

набор шариковых ручек – от 10 грн (3 шт.)

набор цветных карандашей – от 29 грн (12 шт.)

настольный набор (ножницы, линейка, степлер, карандаш, резинка, ручка, скрепки, кнопки и т.п.) – от 149 грн

пенал – от 14 грн

набор линеек – от 25 грн

резинка – от 3,5 грн/шт

Такой минимальный набор обойдется почти в 900 грн. Следует учитывать, что для детей, обучающихся в младших классах, также придется купить цветную бумагу и картон, альбомы для рисования, фломастеры, пластилин, клей, специальные тетради для разных предметов. А старшеклассникам нужно будет запастись атласами, контурными картами, наборами для чертежа и т.д.

Список может изменяться в зависимости от требований школы и класса, а также конкретных потребностей ребенка. Обязательно согласуйте с классным руководителем, нужно ли что-нибудь дополнительное.

Отметим, по сравнению с прошлым годом цены на школьные принадлежности почти не изменились. Согласно анализу РБК-Украина некоторые позиции немного подорожали, но некоторые вещи сейчас можно купить дешевле, чем год назад.

Сколько придется заплатить за школьную форму

Многие школы в Украине сейчас не требуют от детей носить школьную форму. Тем более многие школьники в условиях войны вынуждены учиться дистанционно. Однако школьная форма все еще остается неотъемлемым атрибутом.

За костюм для девочки, состоящий из жакета и юбки, придется заплатить не менее 390 грн. Однако, в основном цены стартуют от 800 грн за комплект из жакета и юбки, шорт или брюк.

Костюмы для мальчиков стоят от 1250 грн.

Цены на школьную форму (скриншот)

Туфли для девочки можно купить от 90 грн., а для мальчика – от 156 грн. за пару. Спортивный костюм для девочки можно купить от 530 грн. Спортивный костюм для мальчика обойдется не менее 450 грн.

Следует учитывать то, что ребенку кроме формы необходимо иметь несколько рубашек, джемперов, футболок, туфли, кроссовки, носки, колготки. Вариантов формы тоже должно быть несколько – на разную погоду и просто для смены.

Добавим, что выбирая товары в среднем ценовом сегменте, родителям придется заплатить в пределах 6 тыс. грн, чтобы собрать ребенка младших классов и более 9 тыс. грн, чтобы собрать старшеклассника.

Цены на обувь и одежду для детей (скриншот)

Как сэкономить на покупках

Составьте список необходимых вещей. Прежде чем отправляться за покупками, составьте подробный список того, что действительно нужно. Это поможет избежать ненужных издержек.

Проверьте запасы. Прежде чем покупать новые школьные вещи, проверьте, что осталось с прошлого года. Возможно некоторые предметы еще в хорошем состоянии и их можно использовать.

Купите в распродаже. Многие магазины предлагают скидки на школьные товары в преддверии учебного года или после его начала. Следите за акциями и распродажами.

Выбирайте качественные вещи. Иногда лучше потратить немного больше на качественные вещи, которые прослужат подольше. Это касается рюкзаков, обуви и одежды.

Купите оптом. Если у вас есть несколько детей или есть возможность объединиться с другими родителями, покупайте школьные товары оптом. Это может значительно снизить стоимость.

Обращайте внимание на бренды. Популярные бренды часто бывают дорогими. Присмотритесь к менее известным маркам, которые могут быть не менее качественными, но стоят дешевле.

Используйте кэшбэк и бонусы. Если вы совершаете покупки онлайн, воспользуйтесь сервисами, которые возвращают часть средств на ваш счет. Это дополнительная возможность сэкономить.

Купите подержанные вещи. Некоторые школьные предметы, например книги или спортивное снаряжение, можно найти в хорошем состоянии по меньшей цене на онлайн-платформах или в магазинах подержанных товаров.

Не покупайте все сразу. Некоторые вещи можно приобрести позже, когда цены спадут или станет ясно, что они действительно нужны.

Обменяйтесь вещами с другими родителями. Организуйте обмен школьными вещами с другими родителями. Это может быть выгодно всем сторонам.