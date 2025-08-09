Сколько детсадов закрылось за время войны: неутешительная статистика

В Украине из-за демографических потерь и войны уменьшается количество детских садов. В МОН хотят не допустить потери сети и пытаются максимально сохранить такие заведения.

Сколько детских садиков закрылось

Сегодня по Украине работает около 12 тысяч детсадов. До полномасштабной войны их было около 15 тысяч, отмечает заместитель министра образования. К сожалению, добавились временно оккупированные территории, не все детсады продолжают работать дистанционно. Где-то действительно нет детей.

"Мы будем все делать, чтобы садики не закрывались. Но что если вообще нет детей? Нам недавно писали из общины в Закарпатье, где 4 ребенка на весь детсад, а финансировать коммунальный садик можно, когда детей есть от 5", – вспоминает она пример.

Впрочем, "каждый день по детсаду" в Украине не закрывается, говорит Коновалова. Этот процесс происходит значительно медленнее, чем уменьшается количество рожденных детей. Например, если раньше группа насчитывала 30 детей, теперь там может быть только 15, но садик продолжает работать. При этом количество воспитателей остается примерно таким же, хотя детей стало меньше.

Большую роль играет проблема укрытий: если детсад рассчитан на 300 детей, но укрытие может вместить лишь 100, то фактически в нем будут находиться лишь 100 детей, а не 300.

Где детсадов закрывается больше всего?

Проблема присуща фактически всем громадам, говорит заместитель главы МОН.

"Достаточно выехать из Киева в любом направлении. К примеру, знаю садик в Житомирской области. Там донор сделал крутой ремонт в детском саду. А они не могут набрать туда детей, не могут набрать тот садик", – отмечает она.

Даже в таких городах, как Житомир и Львов, ситуация неоднородна: в густонаселенных районах действительно существуют очереди в детсады, но есть и такие сады, где детей набирают недостаточно, несмотря на большое количество переселенцев.

Ежегодно мы видим уменьшение количества детей примерно на 20 тысяч – это данные только по сертификатам о рождении. Однако реальная картина относительно того, кто из этих детей остался в стране, становится понятной только тогда, когда они или начинают посещать детсад, или нет, говорят в МОН.

В Украине надо максимально сохранить сеть детсадов, говорят в МОН (фото: Getty Images)

Какое решение предлагают в МОН

"Мы не можем сделать, как в девяностых, когда все позакрывали и пораздавали, а потом стало рождаться больше детей и в очередь в детсад становились с рождения. Ключевой остается огромная сеть коммунальных учреждений, которую мы должны максимально сохранить. Мы не можем себе позволить просто потерять эту огромную сеть и позакрывать садики", – отмечает Коновалова.

Государственная политика сейчас направлена на создание небольших групп для детей раннего возраста до трех лет. Это должно помочь стабилизировать сеть дошкольных учреждений, сохранить их работу и одновременно дать возможность мамам возвращаться к работе.

На первом чтении в Верховной Раде рассматривается законопроект "О поддержке семей с детьми", который, в частности, предусматривает помощь детям в возрасте от 0 до 3 лет. Впрочем, продолжается работа над расширением этой поддержки на детей до 6 лет, до завершения дошкольного образования.

Запланировано внедрение денежного ваучера через "Дию": помощь работающим мамам, которым больше всего нужны услуги по уходу за ребенком.

Это будет стимулировать конкуренцию даже между коммунальными садами за качество услуг, ведь теперь мама имеет возможность выбирать заведение для своего ребенка. В то же время это поддерживает и частный сектор, снижает порог входа и делает услуги более доступными, отмечают в Минобразования.