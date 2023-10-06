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Сколько чиновников не выпустили из Украины за время действия запрета: ответ пограничников

Пятница 06 октября 2023 16:15
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Сколько чиновников не выпустили из Украины за время действия запрета: ответ пограничников Фото: пограничники рассказали, сколько чиновников не выпустили из Украины за время действия запрета (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Более 2 тысяч чиновников пытались безуспешно выехать из Украины с января этого года, когда начал действовать соответствующий запрет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко.

"За время действия нормы на государственной границе было не пропущено более 2 тысяч человек, находившихся на контроле государственной пограничной службы", - отметил Демченко.

Он уточнил, что в большинстве случаев выехать из страны хотели не по тем условиям, которые определены в правилах пересечения границы.

Запрет на выезд для чиновников

Напомним, еще в январе этого года украинское правительство ввело выезд за границу для чиновников только при условии командировки.

Это произошло после того, как украинские журналисты начали сообщать о скандальных случаях отдыха нардепов на заграничных курортах во время полномасштабной войны.

Также правительство предусмотрело ряд исключений из общего правила. К примеру, выезд разрешен в случае, если женщина/мужчина, который является одиноким родителем, выезжает, чтобы проведать своего несовершеннолетнего ребенка.

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ДПСУ Война России против Украины выезд за границу
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