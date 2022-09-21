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Сколько времени потребуется России на подготовку к мобилизации ответ военного эксперта

Новина українською →
Среда 21 сентября 2022 17:25
Сколько времени потребуется России на подготовку к мобилизации ответ военного эксперта Фото: России понадобится 3-4 месяца для подготовки к мобилизации (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Ульяна Безпалько, Елизавета Драбкина

России потребуется 3-4 месяца для того, чтобы призвать, обеспечить и подготовить личный состав после объявления частичной мобилизации.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России".

По мнению экс-руководителя пресс-службы Генштаба, полковника Владислава Селезнева, главный вопрос состоит в том, как сам факт мобилизации будет воспринят внутри РФ. По его словам, теперь россиянам придется идти на войну без финансовых выплат, что может привести к увеличению напряжения, особенно в социально неблагополучных регионах.

Кроме того, из-за санкций, наложенных на РФ из-за вооруженной агрессии против Украины, и истощения собственных запасов страна-агрессор уже вынуждена искать вооружение и технику в азиатских странах.

Таким образом, возникают сомнения в том, как и чем в Москве будут экипировать новобранцев. В общем-то, все проблемы, с которыми сталкивалась скрытая мобилизация, в большем масштабе проявятся во время официальной мобилизации.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.

В Белом доме считают, что объявление мобилизации в РФ является признаком того, что Путин испытывает трудности.

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