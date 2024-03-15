Сколько времени украинцы планируют оставаться в Польше: опрос

Украинские беженцы за границей все больше планируют остаться в странах, где они получили убежище. Но в Польше настроения украинцев другие.
Сколько времени украинцы планируют оставаться в Польше, РБК-Украина сообщает со ссылкой на международное агентство Gremi Personal.
Почти половина находящихся в Польше украинцев не могут определиться с планами касательно возвращения в Украину. Планирует остаться в этой стране каждый пятый человек из Украины. Такие результаты опроса, проведенного компанией Gremi Personal. С декабря 2023 года по март 2024 опросили 1150 украинцев в Польше.
В общем намерения по возвращению такие:
В апреле 2023 года в агентстве проводилось аналогичное исследование. С тех пор намерения украинцев изменились. В прошлом году планировали остаться в Польше 36% украинцев, переехать из Польши в другую страну хотели 7% респондентов. Вернуться в Украину планировали 55%, из них 82% – после победы.
"Наше исследование показывает, что количество тех, кто однозначно планировал остаться в Польше, уменьшилось на 17% по сравнению с прошлым годом. Это огромная цифра, учитывая количество украинцев, живущих в Польше. Однако вопрос о мотивации людей вернуться на родину – это "задача со звездочкой" для украинского правительства, и больше всего работать надо с людьми, которые колеблются в своем решении", – обращает внимание основатель международного агентства Gremi Personal Евгений Кириченко.
Фото: Украинские беженцы в Перемышле (gettyimages.com)
В аналитическом центре компании также спросили украинцев, как долго они находятся в Польше. Большинство респондентов прибыли в страну после начала войны. Треть (36%) приехали в Польшу менее года назад, четверть (25%) находятся в этой стране 2 года. 15% – от одного года до двух. 10% сказали, что около 3 лет. И по 7% – 4 и 5 лет.
Аналитики обращают внимание на 25% украинцев, приехавших в Польшу около 2 лет назад. По их предположениям эта цифра отражает количество беженцев, выехавших из Украины в начале войны. Остальные – те, кто едет в Польшу работать.
Фото: Большинство украинцев в Польше приехали после начала войны (gettyimages.com)
Украинцев также спросили, что побудило их приехать в Польшу. 30% ответили, что их привлекает уровень заработных плат, 27% чувствуют опасность в Украине, 10% прислушивались к советам друзей, 9% – чтобы воссоединиться с семьей. Также 24% отказались отвечать на этот вопрос.
Напомним, мы писали, что временную защиту для украинских беженцев в Польше готовятся продлить до 4 марта 2025 года. Однако правительство планирует изменить правила пребывания украинцев.
Также мы рассказывали, что программа поддержки украинцев в Польше продлена до 30 июня 2024 года. Некоторые льготы могут оставить для украинцев после этой даты.
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