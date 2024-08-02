Сколько времени может длиться прохождение ВВК: объяснение юриста

Прохождение военно-врачебной комиссии во время мобилизации предусматривает определенные сроки для медосмотра. Иногда призывники жалуются на сокращенную процедуру ВВК.

Сколько времени может занять прохождение военно-врачебной комиссии, РБК-Украина объяснила адвокат ЮК "Де-Юре" Лариса Кись.

Проведение военно-врачебной экспертизы – это не полное медицинское обследование

Порядок прохождения ВВК утверждает приказ 402 Минобороны Украины, а именно "Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины", отмечает юрист.

"ВВК можно пройти не только в ТЦК и СП, но и в больницах, поликлиниках, госпиталях или других военных учреждениях, в которых созданы такие комиссии. Они, как правило, имеют статус "внештатные", - объясняет Лариса Кись.

В общем порядке направление на прохождение ВВК дает ТЦК, где военнообязанный состоит на учете по месту регистрации. В то же время направление может быть выдано и в другом ТЦК, но при личной явке и наличии оснований поставить человека в том ТЦК на военный учет, добавляет она.

"Отмечу, что проведение военно-врачебной экспертизы ВВК – это не полное тщательное медицинское обследование личности. Это – осмотр военнообязанного и анализ имеющихся документов для оценки состояния здоровья и физического развития на момент осмотра", - говорит адвокат.

Фото: Обзор врачей во время прохождения ВВК (biz.today.ua)

Какие документы принимаются к рассмотрению на ВВК

Лариса Кись объясняет, что документы, которые рассматривают на ВКК, условно можно разделить на две группы:

Медицинские документы за предыдущие периоды . Это могут быть данные из психоневрологических, противотуберкулезных, кожно-венерических диспансеров, наркологических учреждений (для находящихся на учете в указанных диспансерах, учреждениях – выписка из истории болезни), для лиц с инвалидностью - данные из органов социального обеспечения , медицинские карточки амбулаторного больного из поликлиник и медико-санитарных частей по месту жительства, работы или обучения.

. Это могут быть данные из психоневрологических, противотуберкулезных, кожно-венерических диспансеров, наркологических учреждений (для находящихся на учете в указанных диспансерах, учреждениях – выписка из истории болезни), для лиц с инвалидностью - данные из органов социального обеспечения , медицинские карточки амбулаторного больного из поликлиник и медико-санитарных частей по месту жительства, работы или обучения. Документы, которые будут составлены непосредственно во время ВВК. К ним относятся: рентгенологическое (флюорографическое) обследование органов грудной клетки, общий анализ крови, определение группы крови и резус-принадлежность (лицам, у которых нет соответствующей отметки в военном билете), ЭКГ, исследование мочи. Лицам, которым более 40 лет – измерение внутриглазного давления, исследование уровня глюкозы в крови.

При прохождении ВВК осматривают такие врачи: хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, окулист, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог, а по медицинским показаниям (предварительно имеющиеся документы о болезнях) - и врачи других специальностей.

"В законодательстве не указано, что результаты предварительных медицинских исследований однозначно повлияют на заключение ВВК. Комиссия принимает их во внимание, однако решение принимает по своему усмотрению", - отмечает адвокат.

Какие сроки предусмотрены для прохождения ВВК

По словам юриста, сроки прохождения ВВК и установление предельных сроков проведения исследований и медосмотров военнообязанных такие:

проведение медицинских осмотров о пригодности к военной службе - не более 4 рабочих дней ;

; проведение лабораторных исследований - не более 3 рабочих дней;

проведение инструментальных исследований - не более 3 рабочих дней.

процедура прохождения ВВК должна длиться не больше 14 дней;

если жалобы на здоровье отсутствуют – военнообязанные проходят упрощенный медосмотр.

"Именно поэтому военнослужащие, имеющие заболевания, ранения, после лечения, то есть те, у кого есть жалобы на здоровье, проходят "по большому кругу" 14 дней. В случае оснований для списания со службы - добавляется срок рассмотрения и утверждения всех документов ВВК высшего уровня" , – объясняет Лариса Кись.

По ее словам, на практике бывает, что в ТЦК направления на ВВК вообще не выдаются.

"Мужчине предлагают заполнить анкету о состоянии своего здоровья и психологического состояния. Далее оформляется "упрощенное" медицинское освидетельствование", - говорит адвокат.

Фото: "Военнослужащие, имеющие заболевания и ранения, проходят ВВК за 14 дней" (armyinform.com.ua)

Проведение процедуры ВВК за несколько часов не является нарушением

При первичном осмотре военнообязанного "из гражданских" врачи ВВК при необходимости могут пересматривать имеющиеся записи ЕСОЗ, обращает внимание юрист.

Если в ЕСОЗ информация отсутствует, для подтверждения болезней нужно предоставить;

медицинская карта амбулаторного больного по форме №025/о;

выписки из медицинской документации по перенесенным заболеваниям, полученным травмам, ранениям.

"Это в первую очередь позволяет ВВК увидеть историю лечения и отсеять тех, кто действительно болеет и постоянно занимается своим здоровьем и лечением от тех, кто "мощно заболел" впервые во время получения повестки", - объясняет Лариса Кись.

Она добавляет: первым, скорее всего, выделят время для предоставления истории болезней, выдадут электронные направления на необходимые диагностические процедуры и будут проводить их изучение.

"Другие вероятно пройдут ВВК за несколько часов. Таким образом, законодательством установлена максимальная продолжительность процедуры ВЛВ "не более 4 рабочих дней" и проведение ее в меньший срок, за несколько часов, не является нарушением", - обращает внимание юрист.

По ее словам, ВВК из ТЦК и СП никого не направляют "на фронт".

"Все лица рядового и сержантского состава в обязательном порядке направляются в учебные центры на 5-6 недель. Иногда подготовка занимает и больше времени. Во время обучения мужчины проходят еще не одно дополнительное обследование состояния здоровья", - отмечает Лариса Кись.

Непосредственно из ТЦК в воинскую часть отправляются лица офицерского состава. Но и порядок прохождения ВЛК, и требования к их здоровью – другой.