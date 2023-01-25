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Сколько времени будет у Украины для подготовки в случае наступления с Беларуси: ответ пограничников

Фото: глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко (dpsu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

С момента формирования наступательной группировки в Беларуси до ее возможного вторжения в Украину пройдет как минимум 2 недели, так что у наших защитников будет время тщательно подготовиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко в эфире телемарафона.

По его словам, в настоящее время противник не создал ни одной наступательной группировки на территории Беларуси, поэтому реальных угроз для Украины с этого направления нет. Так, в стране находятся от 6 до 10 тысяч российских военных, который участвуют в совместных учениях.

Он подчеркнул, что украинские военные отслеживают ситуацию в Беларуси и готовы к любому развитию событий.

Дейнеко отметил, что у Украины будет время для подготовки от момента возможного формирования группировки в Беларуси до ее вторжения.

"У нас будет как минимум 2 недели. Наша разведка работает очень хорошо, стабильно. Никаких планов врага от наших разведчиков скрыть нельзя", - сказал он.

Напомним, спикер МИД Украины Олег Николенко отмечал, что Украина готова к возможному усилению угрозы со стороны Беларуси. У военных есть четкий план действий на этот случай.

При этом аналитики ISW считают маловероятным новое наступление на север Украины со стороны Беларуси. Однако они не исключают такой сценарий осенью 2023 года.

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