Много триллионов. Сколько долгов должна выплатить Украина в ближайшие 26 лет

Важно понимать, что Минфин прогнозирует предстоящие выплаты по государственному долгу Украины согласно действующим соглашениям по состоянию на конкретную дату. Прогнозы обновляются ежемесячно, с учетом изменений сумм и условий обслуживания долга. Это особенно актуально в условиях регулярных поступлений финансовой помощи Украине от внешних партнеров и внутренних заимствований на фоне продолжающейся полномасштабной войны.

Поэтому нынешний прогноз Минфина актуален по состоянию на 1 мая.

Государственный долг включает внутренние займы и внешние обязательства государства Украина, и НЕ включает гарантированный государством долг, а также долги частного сектора.

Сколько должна выплатить Украина

Согласно прогнозу Минфина, в 2024 году Украина должна выплатить по государственному долгу около 1,02 триллиона гривен.

В последующие годы планируемые к выплате суммы уменьшаются.

Так, в 2025 году сумма прогнозных выплат составляет около 870 млрд грн. В 2026-м – около 621 млрд; в 2027 – 536 млрд грн; в 2028 – 457 млрд грн; в 2029 – 430 млрд.

Следующее десятилетие начнется с выплаты 409 млрд грн в 2030 году. В 2031-м придется выплатить более 434 млрд грн, а в 2032 – почти 398 млрд грн.

В 2033 году на уплату долгов из государственного бюджета уйдет 347 млрд грн.; в 2034-м – более 316 млрд. В 2035 году сумма выплат снова пересечет психологическую отметку, достигнув 410 млрд грн. Но уже в 2036 году выплата уменьшится до 285 млрд. В 2037 году придется заплатить 318 млрд.

Начиная с 2038 года суммы ежегодных выплат, как правило, не будут превышать отметку в 200 миллиардов. Итого, в 2038-м – 165 млрд; в 2039 – 158 млрд; в 2040-м – 174 млрд грн; в 2041 – 125 млрд. Затем – годовой пик выплат в сумме почти 209 млрд грн в 2042 году.

И снова – на спад: 113 млрд грн в 2043-м; 110 млрд в 2044 году; 107 в 45-м; 105 в 46-м; 102 в 47-м.

В 2048 и 49 годах плановые суммы выплат составят по 87 млрд грн.

Суммарно за 26 лет Украина должна выплатить государственные долги на сумму около 8,5 триллионов гривен. Это примерно на триллион больше, чем плановый номинальный ВВП Украины на текущий (2024) год.

Из общей суммы госдолга величина переплаты по процентам составит около 3 триллионов гривен. А около 5,5 триллиона пойдут на уплату основной суммы государственного долга.

Ранее РБК-Украина подробно писало о том, сколько государственных долгов должна выплатить Украина до конца 2024 года. Прогнозная сумма превышает 1 триллион гривен.

В 2022 году страны-кредиторы Украины из стран Большой семерки (G7) и Парижского клуба дали Киеву отсрочку по обслуживанию суверенного долга до конца 2023 года. Затем в декабре 2023 года реструктуризация долга была продлена до конца марта 2027 года.

Напомним, на 2024 год запланированы доходы государственного бюджета Украины в сумме около 1,8 трлн гривен.