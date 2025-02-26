Сколько беженцев точно вернутся в Украину: данные опроса

В то же время выросла доля тех, кто точно не планирует возвращаться в Украину, - таких уже 13,5%, что почти вдвое больше, чем в январе 2024 года. Еще 20% скорее всего не вернутся.

Почти половина из желающих вернуться в Украину (44%) еще не определилась со сроками по возвращению.

На решение вернуться домой влияют как факторы безопасности, так и экономические факторы. В частности, на такое решение положительно повлияли бы: окончательное окончание войны (53%), высокий уровень жизни в Украине (46%), возможность найти хорошо оплачиваемую работу (33%), прекращение боевых действий и воздушных ударов по городу, в который планируют вернуться (31%), и прекращение боевых действий в родном регионе (24%).

Как отмечают авторы исследования, по данным ООН, по состоянию на 16 декабря 2024 года было зарегистрировано 6,8 млн украинцев за рубежом. Но эти данные учитывают и тех украинцев, которые выехали (или принудительно были вывезены) в Россию и Беларусь. "Если не учитывать украинцев, которые находятся на территории стран-агрессоров, то их численность составляет 5,5 млн", - говорится в сообщении.

Исследовательское агентство Info Sapiens, по заказу Центра экономической стратегии, в ноябре-декабре 2024 года опросило 1000 украинских беженцев, находившихся за рубежом. Репрезентативность была обеспечена благодаря географическим квотам распределения украинцев за рубежом, которые базировались на данных Европейской службы статистики, а также официальных данных о количестве украинцев, выехавших в Великобританию, Канаду и США. Опрос не включал в себя украинцев, находившихся на территории России или Белоруссии.