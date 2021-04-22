"Скіфське золото": стало відомо, коли суд в Амстердамі оголосить рішення

В ході сьогоднішнього засідання члени української делегації наголошували на тому, що йдеться не лише про історичні артефакти, але і про світовий порядок і систему міжнародного права.

"Ми побачили чергові спроби Росії руйнувати міжнародне право гібридними методами, в хід йшла відверта брехня (про без 5 хвилинне міжнародне визнання "республіки Крим"), посилання на неіснуючі закони, на кшталт радянських, “сльози кримських дітей, які хочуть скоріше побачити золото у себе вдома” і так далі", написав Єнін.

Водночас, він наголошує, що керівники "кримських музеїв", при цьому не можуть відповісти на елементарне питання - вони представляють Україну (власника цінностей) чи державу-окупанта?

"Але злодій, що викрав річ, не стає її власником! Ми закликали нідерландське правосуддя не допустити порушення Конвенції ЮНЕСКО 1970 року шляхом передачі культурної спадщини України державі-агресору", - заявив Єнін.

Водночас, він переконаний, що навіть при рішенні Апеляційного суду на користь України, РФ буде максимально затягувати процес повернення "скіфського золота".