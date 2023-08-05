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Скибицкий: Россия нацелила пропаганду на подрыв единства Украины с союзниками

Фото: Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация на нынешнем этапе нацелила свою пропаганду на попытку разрушения внутреннего единства украинского общества и доверия между Украиной и союзниками.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР.

Как отметил Скибицкий, таким образом страна-террорист планирует остановить военную помощь Украине. В частности он добавил, что внутри России пропаганда сейчас направлена на то, чтобы подпитывать миф о том, что страна сейчас якобы сохраняет способность к развитию. 

"Главное наше оружие в этом процессе - правда. Военная разведка Украины, например, стала более открытой: мы публикуем факты, отдельные разведывательные данные, которые раскрывают намерения агрессора, обнародуем доказательства совершения Россией военных преступлений. Такой подход доказывает свою эффективность: российская пропаганда не может достичь своих главных целей, а значит Россия проигрывает в информационной войне", - рассказал Скибицкий.

Стоит отметить, что недавно разведка предупреждала о том, что Россия подготовила новый раунд дезинформационной кампании, нацеленной на международную дискредитацию Украины и разжигание внутриполитических распрей.

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