Отмена реформы RAB-тарифов приведет к снижению инвестиционной привлекательности облэнерго, - НКРЭКУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу НКРЭКУ Константина Ущаповского.

"По мнению НКРЭКУ отказ от стимулирующего регулирования может привести к снижению уровня инвестиционной привлекательности энергораспределительных компаний. Уход от пути, избранного страной, повлечет за собой полную дискредитацию достигнутых реформ в части внедрения стимулирующего тарифного регулирования в Украине и может привести к угрозе надежной работы Объединенной энергетической системы Украины и постоянному энергоснабжению потребителей, что особенно опасно в период прохождения отопительного периода во время военного положения, а также нанести неисправимый ущерб имиджу Украины перед Европейским Энергетическим Сообществом", - указывают в Энергорегуляторе.

Как указали в НКРЭКУ, первые результаты работы распределительных компаний за прошлый год подтверждают эффективность применения RAB-стимулирования.

По данным регулятора, фактический объем финансирования инвестиционных программ ОСР на стимулирующем регулировании увеличился с 91% в 2020 году до 96% в 2021 году.

Потери электроэнергии в сетях ОСР на стимулирующем регулировании снизились с 10,48% в 2020 году до 10,19% в 2021 году.

Уровень SAIDI (среднее время долгих перерывов электроснабжения) для ОСР на стимулирующей регулировке снизился с 756 минут в 2020 году до 584 минут в 2021 году.

В то же время, оценить результаты за первое полугодие 2022 года пока невозможно, из-за военной агрессии Российской Федерации.

В НКРЭКУ добавляют, что сейчас Регулятор проводит совещания по привлечению заинтересованных представителей, анализирует деятельность компаний и прорабатывает вопросы возможности выполнения инвестиционных программ в военное время.