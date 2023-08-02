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Отмена прайс-кепов сделает выгодной продажу "зеленой" электроэнергии на рынке, - эксперт

Фото: отмена прайс-кепов сделает выгодной продажа "зеленой" электроэнергии на рынке (pixabay)
Автор: Юлия Бойко

Благодаря отмене предельных цен (прайс-кепов) на рынке электроэнергии производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии станет выгодно продавать электроэнергию по рыночной цене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Центра исследований энергетики Александра Харченко в комментарии УП.

"Если бы price cap были отменены, производители "зеленой" энергии уже давно отказались бы от услуг Госпредприятия "Гарантированный покупатель", а большинство - от "зеленого" тарифа, который и так выплачивается достаточно нерегулярно. Им было бы выгодно продавать электроэнергию по рыночной цене" , – говорит эксперт.

Харченко подчеркнул, что он является сторонником полной отмены прайс-кепов. Он добавил, что риски их отмены существуют, поэтому это требует от Регулятора тяжелой работы по сбалансированию рынка регуляторными средствами, но не ценовыми ограничениями.

Напомним, в Секретариате Энергетического Сообщества проанализировали действующие прайс-кепы и пришли к выводу, что их увеличение позволит Украине импортировать электроэнергию в любое время суток в период дефицита.

В конце июня НКРЭКУ установила новые прайс-кепы электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РДН), внутрисуточном рынке (ВДР) и балансирующем рынке.

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Электроэнергия