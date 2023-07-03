Отмена повышения тарифов на воду: эксперт назвал негативные последствия

Отмена повышения тарифов на воду в Украине может привести к проблемам с электроснабжением водоканалов.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил директор Аналитического центра "Ассоциация городов Украины" Ярослав Рабошук.

По его словам, сейчас тарифы не будут находится на экономически обоснованных уровнях, поэтому, вероятнее всего, цены на воду будут диктовать сверху. Это может привести к росту задолженности водоканалов за электроэнергию.

"Потому что никто не возьмет ответственность подавать воду без обеззараживания. Средства сначала будут идти на ее очищение и приведение к стандартам питьевой воды, а платить за электроэнергию водоканалы будут по остаточному принципу. Неуплата может привести к тому, что их начнут отключать", - отметил Рабошук.

Эксперт добавил, что все же рассчитывает на введение в Украине тарифов, которые будут покрывать все расходы водоканалов.

Если же тарифы останутся ниже экономически обоснованного уровня, то разницу необходимо будет покрывать при помощи государственного бюджета, подчеркнул Рабошук.

Тарифы на воду в Украине

Напомним, на прошлой неделе Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, решила повысить тарифы на воду в Украине в среднем на 32% уже с июля.

Но президент Владимир Зеленский после этого подчеркнул, что подобное решение является позорным и непрофессиональным.

Сегодня, 3 июня, НКРЭКУ решила отменить свое решение о повышении тарифов из-за позиции главы украинского государства.

Более детально о попытке поднять тариф на воду в Украине можете узнать в материале РБК-Украина.