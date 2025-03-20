Отмена импортного НДС критически важна для строительства ветроэлектростанций, - инвесторы

Будущее ветроэнергетики Украины полностью зависит от решения парламентариев по законопроекту, который предусматривает предоставление налоговых стимулов на импорт оборудования для ветроэлектростанций.

Об этом заявил председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина ".

"Отрасль ветроэнергетики, в отличие от других ВИЭ-энерготехнологий, остается единственным направлением энергетики, лишенным налоговых льгот на импорт оборудования", - заявил Конеченков.

По его словам, парламент в июле 2024 года отменил необходимость платить ввозную пошлину и НДС при импорте многих видов энергетического оборудования, кроме того, которое нужно для ветроэнергетики.

"Инвесторы ожидали, что эта преграда в условиях летних отключений электроэнергии быстро решится, но этого не произошло", - отметил председатель правления УВЭА.

Он напомнил, что почти сразу в июле прошлого года, нардепы зарегистрировали законопроект №11455, который бы также расширил льготу по уплате импортной пошлины и НДС при ввозе компонентов для ВЭС, однако в сессионный зал он пока и не дошел.

"В вопросе льгот на импорт оборудования для восстановления энергетики важно понимать, что это также не приводит ни к каким потерям бюджетных поступлений, из которых финансируется наше войско. Ведь импортный НДС сначала уплачивается в бюджет при ввозе оборудования в страну, но потом этот НДС государство из того же госбюджета через некоторое время возвращает", - пояснил Конеченков.

Он рассказал, что текущие налоговые льготы для всех остальных видов энергооборудования действуют до конца 2025 года. Положительным результатом освобождения от импортной пошлины и НДС на импортируемое оборудование является активизация строительства солнечных электростанций, систем хранения энергии и газопоршневых станций.

Ранее аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова заявляла, что государство должно усовершенствовать механизм привлечения инвесторов в строительство зеленых электростанций, а также завершить решение долговых проблем, чтобы это побудило их к активной реализации проектов в Украине.