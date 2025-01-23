Скапинцев оформил дабл-дабл в новой команде, Лень приложился к победе: украинские баскетболисты за океаном

Начнем с представителя низшего дивизиона - Дмитрия Скапинцева, который недавно сменил команду в G-лиге. Украинский бигмен в прошлом сезоне успел дебютировать в НБА, но пока продолжает играть в фарм-клубах. Он начал сезон в "Мэн Селтикс", входящий в систему "Бостона". Однако в начале 2025-го перешел в "Рип Сити Ремикс" - дочерний коллектив "Портленд Трейл Блейзерс".

За "Мэн Селтикс" Скапинцев сыграл 18 матчей и в среднем набирал 7 очков, делал 7 подборов, 1,8 передачи и 1,6 блок-шота за 20 минут на площадке. В новом коллективе дела пошли лучше. Уже во втором поединке за "Рип Сити" украинец, впервые выйдя в стартовом составе, оформил дабл-дабл: набрал 13 очков и сделал 12 подборов за 29 минут игрового времени. Кроме того, на его счету 5 передач и 4 блок-шота.

Команда Скапинцева одержала уверенную победу над "Солт-Лейк-Сити Старз" - 117:95. Коллектив из Северного Портленда находится на седьмом месте в Западной конференции G-лиги и продолжает борьбу за выход в плей-офф.

Что касается наших представителей в сильнейшей баскетбольной лиге мира, здесь статистика гораздо скромнее.

Святослав Михайлюк из "Юты Джаз" набрал 6 очков за 16 минут на паркете. На счету баскетболиста 2 из 5-ти точных трехочковых. "Джазмены" в очередной раз проиграли - на этот раз "Оклахома-Сити" - 114:123.

Зато "Сакраменто Кингз" Алексея Леня победил "Голден Стейт" - 123:117. Украинец сыграл 6 минут, отметившись одним подбором и результативной передачей.

В текущем чемпионате "Юта" одержала 10 побед в 42-х матчах и идет последней, 15-й в Западной конференции. У "Сакраменто" - 23 успешных поединка из 43-х. Команда Леня, которая также играет в Западном дивизионе, поднялась на 7-ю строчку.