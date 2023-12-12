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"Скандинавские авиалинии" отказались от Nesquik из-за вторжения РФ в Украину

Стокгольм, Вторник 12 декабря 2023 04:33
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"Скандинавские авиалинии" отказались от Nesquik из-за вторжения РФ в Украину Фото: "Скандинавские авиалинии" отказались от Nesquik из-за вторжения РФ в Украину (nestle.ua)
Автор: Владислав Прийменко

Скандинавская авиакомпания SAS убрала напитки Nesquik из меню. Это связано с попаданием компании Nestle в "список спонсоров войны" в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал TV2.

Источник получил электронное письмо, в котором авиакомпания подтвердила свое решение.

"Мы можем подтвердить, что мы исключили Nesquik из бортового ассортимента, из-за добавления компании Nestle в украинский список спонсоров войны", - написала авиакомпания SAS.

Также компания отказалась от напитков Pepsi.

SAS заявила, что общается с поставщиками и выясняет их намерения.

"Кроме того, у нас есть диалог с небольшой группой поставщиков, чтобы понять их планы на будущее", - написали в авиакомпании.

Международные спонсоры войны

Список "Международных спонсоров войны" - это инструмент давления на компании, которые продолжают вести бизнес с Россией. Он призван побудить эти компании прекратить сотрудничество с Россией и тем самым уменьшить ее финансовую и технологическую поддержку. Ведет список Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).

Так НАПК Украины внесло компанию Nestle в список спонсоров войны, из-за ее продолжающейся работы в РФ. По состоянию на начало 2022 года, у компании было 7 фабрик в России.

Также в список попал и немецкий производитель строительных материалов Knauf. Он не только не вышел из российского рынка, но и поддерживает дружеские отношения с властями.

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