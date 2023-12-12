"Скандинавские авиалинии" отказались от Nesquik из-за вторжения РФ в Украину
Скандинавская авиакомпания SAS убрала напитки Nesquik из меню. Это связано с попаданием компании Nestle в "список спонсоров войны" в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал TV2.
Источник получил электронное письмо, в котором авиакомпания подтвердила свое решение.
"Мы можем подтвердить, что мы исключили Nesquik из бортового ассортимента, из-за добавления компании Nestle в украинский список спонсоров войны", - написала авиакомпания SAS.
Также компания отказалась от напитков Pepsi.
SAS заявила, что общается с поставщиками и выясняет их намерения.
"Кроме того, у нас есть диалог с небольшой группой поставщиков, чтобы понять их планы на будущее", - написали в авиакомпании.
Международные спонсоры войны
Список "Международных спонсоров войны" - это инструмент давления на компании, которые продолжают вести бизнес с Россией. Он призван побудить эти компании прекратить сотрудничество с Россией и тем самым уменьшить ее финансовую и технологическую поддержку. Ведет список Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).
Так НАПК Украины внесло компанию Nestle в список спонсоров войны, из-за ее продолжающейся работы в РФ. По состоянию на начало 2022 года, у компании было 7 фабрик в России.
Также в список попал и немецкий производитель строительных материалов Knauf. Он не только не вышел из российского рынка, но и поддерживает дружеские отношения с властями.
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