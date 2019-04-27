У Скандинавії через страйк пілотів скасували понад 500 рейсів

Скандинавська авіакомпанія SAS скасувала 587 рейсів, які були заплановані на неділю, з-за страйку пілотів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що пілоти компанії оголосили страйк у п'ятницю, 26 квітня, коли були перервані переговори про заробітну плату.

"Ми глибоко шкодуємо про те, що наші клієнти постраждали від триваючого пілотного страйку", - заявили в авіакомпанії.

Вони додали, що страйк пілотів повинен продовжитися до кінця вихідних.

Також в авіакомпанії заявили, що вжили заходів, серед яких надання беплатного харчування пасажирам, що перебувають в очікуванні альтернативних рейсів в аеропортах по всій Скандинавії.

У той же час Шведська конфедерація транспортних підприємств заявила, що вона не може піти на 13-відсоткове підвищення заробітної плати, якої вимагають пілоти, так як враховують їх і без того "високу середню заробітну плату". В асоціації пілотів заявили, що не заробітна плата була в центрі уваги, а робочі графіки, так як у більшості пілотів компанії змінні графіки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Берліні працівники громадського транспорту мітингують. До протесту в німецькій столиці приєдналися водії автобусів, трамваїв і машиністи поїздів метро.