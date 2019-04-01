У Берліні страйкують працівники громадського транспорту

Фото: страйк у Берліні (GettyImages)

До протесту у німецький столиці долучилися водії автобусів, трамваїв та машиністи потягів метро

Німецька асоціація профспілок, більш відома за скороченою назвою Verdi, оголосила страйк працівників громадського транспорту Берліну 1 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

До протесту у німецький столиці долучилися водії автобусів, трамваїв та машиністи потягів метро.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, містянам довелося пересуватися велосипедами, діставатися роботи пішки або ж працювати з дому. Міські швидкісні електричні потяги і залізниця регіонального сполучення роботу не припиняли, тож деякі пасажири могли скористатися ними.

Страйк відбувається на тлі переговорів щодо зарплатні та умов праці для 14 600 працівників Берлінського комунального транспортного підприємства.

Це вже третій страйк з початку 2019 року - попередній відбувся в лютому. У Verdi не погоджуються з пропозиціями підприємства.

"Досягнути угоди в ході колективних переговорів було неможливо через пропозицію, яка надійшла від роботодавця. На жаль, не всі працівники отримають вигоду від тих підвищень, які запропонувала компанія", – говорить представник Verdi Джеремі Арндт.

Verdi вимагає запровадити тривалість робочого тижня 36,5 годин із повною компенсацією заробітної платні. Наразі майже половина всіх працівників, яких комунальне підприємство найняло з 2005 року, змушені працювати 39 годин.

У БКТП страйк назвали "абсолютно недоречним".

Головна представниця комунального підприємства на переговорах Клаудія Пфайффер повідомила, що її компанія запропонувала збільшити виплати на зарплатні на 90 млн євро, що в рази більше, ніж передбачають аналогічні контракти. Таким чином, працівники берлінського комунального транспорту отримали б в середньому на 450 євро більше на місяць.

Компанія повідомила про страйк заздалегідь і навела перелік маршрутів, які будуть заблоковані.

"Нам шкода, що об’єднання Verdi використовує цей інструмент і переговори з профспілками наразі тривають за рахунок наших пасажирів", - йдеться в заяві БКТП.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Брюсселі через страйк повністю була паралізована робота громадського транспорту. Профспілки провели акцію протесту через зниженням пенсійного та соціального забезпечення.

Крім того, у Німеччині сотні рейсів було скасовано через страйк у чотирьох аеропортах країни. Наголошується, що Verdi має намір почати акції протесту нового етапу тарифних переговорів із роботодавцями.