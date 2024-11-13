Скандального судью Вовка отстранили от осуществления правосудия

Скандальный судья Павел Вовк временно отстранен от осуществления правосудия. Решение было принято на основании решения Третьей Дисциплинарной палаты ВСП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Высший совет правосудия .

"Судью Окружного административного суда города Киева Волк Павел Вячеславович временно отстранен от осуществления правосудия на основании решения Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия", - сообщили в ВСП. Сегодня, 13 ноября, Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности. "Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия – до принятия Высшим советом правосудия решения об их увольнении с должности или отмене решения Дисциплинарной палаты", добавили в ВСП.

Чем известен судья Волк

Волк в 2000 году окончил Юридическую академию им. Ярослава Мудрого по специальности "правоведение" и работал старшим помощником прокурора по статистике прокуратуры в прокуратуре Шевченковского района Киева.

Позже занял должность заместителя гендиректора юридической компании "Рада". Являлся помощником народного депутата ВРУ V созыва Сергея Кивалова (Партия регионов). А с 2007 года стал судьей Окружного административного суда Киева.

С 2010 года - председатель Окружного административного суда города Киева В сентябре 2010 года Высший совет юстиции своим решением назначил Вовка П. В. на должность главы ОАСК.

Уже в 2017 году принял участие в конкурсе в новый Верховный суд, однако получил отрицательное заключение о своей добродетели от комиссии.

Отметим, что в 2020 году журналисты "Следствие. Инфо" презентовали двухсерийный фильм-расследование "Совещательная комната" о связях Павла Вовка с чиновниками и топ-чиновниками - министром внутренних дел Арсеном Аваковым, бывшим руководителем ОП Андреем Богданом. Расследование было создано на основе пленок НАБУ, полученных журналистами.

Дело Волка

Заметим, что в декларации за 2016 год, поданной в марте 2017 года, Павел указал владение одной квартирой в Киеве. А уже в мае 2017 года НАБУ провело обыск в загородном доме бывшей жены Вовка. Этот дом был внесен в декларацию только за 2017 год.

После обысков львовский суд арестовал часть имущества: документы, 20 тысяч долларов, ценные монеты, три золотых слитка по 50 грамм. Однако в октябре 2017 года Апелляционный суд Киевской области отменил арест, объяснив это тем, что его должны были накладывать в Киеве.

17 июля 2020 года Вовку сообщили о подозрении в создании преступной организации и захвате власти. Волку как Председателю Окружного административного суда Киева вместе с другими судьями ОАСК объявили о подозрении, среди прочего, в принятии заказных решений, а самому Волку - в захвате власти в системе судоустройства.

При этом сам Павел отрицал получение подозрения, заявив, что он находится в отпуске. Павел заявил, что не намерен уходить с поста после скандала с пленками, а записи разговоров назвал сфальсифицированными.

В то же время СМИ узнали, что Вовк уже шесть раз уезжал из Украины со времени полномасштабного вторжения.

Отметим, что в декабре 2022 года американское правительство сообщило о введении санкций против действующего судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка.

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