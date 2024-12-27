Скандального профессора Василенко уволили из КНУ

Руководство Киевского национального университета имени Тараса Шевченко решило уволить профессора Института журналистки Никиту Василенко. Причиной стало его скандальное высказывание о "голодных украинках".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КНУ.
Отмечается, что основанием для решения стали выводы Ученого совета, кафедры Института журналистики и Постоянной комиссии Ученого совета университета, которые обнаружили "системные нарушения" в поведении профессора.
Комиссия отметила, что поведение Василенко не только вредит университету, но и противоречит моральным и профессиональным стандартам, которые ожидаются от преподавателей, особенно в условиях военного времени.
"На основании рекомендаций ученого совета УНИ журналистики и Постоянной комиссии Ученого совета по вопросам этики, ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко подписал приказ о досрочном расторжении контракта с профессором Никитой Василенко. Контракт будет прекращен 30 декабря 2024 года в соответствии с условиями контракта и законодательства", - говорится в заявлении КНУ.
Напомним, на днях профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и журналист Никита Василенко оказался в центре очередного скандала из-за своих заявлений о том, что прибытие иностранных миротворцев в Украину может улучшить демографическую ситуацию.
В интервью Александру Шелесту Василенко заявил, что благодаря иностранным миротворцам наша страна сможет улучшить демографическую ситуацию. По его мнению, это произойдет из-за "тысяч голодных украинских женщин", которые, по его словам, могут заинтересовать "мужчин с деньгами".
Подробнее о скандале читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.