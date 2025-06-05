Скандальный закон в Италии: наказания за протесты станут еще строже

Сегодня, 4 июня, сенат Италии одобрил противоречивый законопроект, направленный на подавление демонстраций и расширение правовой защиты правоохранительных органов.

Декрет о безопасности, предложенный правым правительством премьер-министра Джорджии Мелони, был принят 109 голосами "за".

Закон вводит более суровые наказания за правонарушения, связанные с протестами, включая повреждение имущества и деструктивные сидячие забастовки, а также предоставляет более широкие полномочия правоохранительным органам.

Он позволяет агентам разведки совершать определенные преступления в целях национальной безопасности без привлечения к ответственности.

Также вводится уголовная ответственность за причинение телесных повреждений полицейскому при исполнении служебных обязанностей и выделение до 10 000 евро на покрытие судебных расходов полицейских, в отношении которых ведется расследование относительно их поведения на должности.

"С окончательным одобрением указа о безопасности в Сенате правительство делает решительный шаг для усиления защиты граждан, наиболее уязвимых групп и наших мужчин и женщин в форме", - заявила Мелони.

Другие меры включают более длинные сроки наказания для заключенных, которые совершают бунты или не подчиняются приказам в тюрьмах и центрах содержания мигрантов, а также новые правила, направленные против карманников в общественном транспорте, и особенно тех, кто утверждает, что беременный, чтобы избежать тюрьмы.