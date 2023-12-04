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Скандальный Макгрегор неожиданно заявил политические амбиции: красноречивое фото

Фото: Конор Макгрегор в кругу поклонников (twitter.com/TheNotoriousMMA)
Автор: Антон Федорцив

Бывший чемпион Ultimate Fighting Championship Конор Макгрегор усилил слухи о желании приступить к политической борьбе в Ирландию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter спортсмена .

35-летний боец отметился интересным постом в соцсетях. Он выложил свою фотографию в белом костюме с подписью "Ирландия, твой президент".

Макгрегор второй раз за короткий промежуток времени затронул тему политики. В конце ноября он остро отреагировал на события в Дублине. 23 ноября произошла серия нападений на прохожих якобы эмигранта из Африки, а в ответ начались беспорядки с атаками на магазины и правоохранителей.

Экс-чемпион UFC подверг резкой критике правительство и президента Ирландии. По его мнению, ирландские власти не составили плана для преодоления наболевших общественных трудностей. Местная полиция даже начала проверку высказываний Макгрегора на наличие призывов к межнациональной вражде и свержению конституционного строя.

"Я занят организацией. Поверьте, я гораздо более организован, имею поддержку. Помяните мое слово, Ирландия доживет до перемен, до необходимых перемен. Если в скором времени не одобрят план по обеспечению безопасности Ирландии, то это сделаю я", – заявил тогда спортсмен.

 

 

 

Кто такой Конор Макгрегор

Уроженец пригорода Дублина, занимался футболом и боевыми искусствами. Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе, пробовался в профи-боксе.

Профессиональную карьеру в смешанных единоборствах начал в 2008 году. Провел 28 поединков в октагоне, в которых одержал 22 победы. Вышел на выставочный боксерский поединок против Флойда Мейвезера в 2017 году. Заработал за бой ориентировочно 130 млн долларов.

Часто оказывается в разных скандалах. Летом был обвинен в сексуальном насилии в ходе финальной серии НБА. В течение 2019 года дважды попал в подобные инциденты на родине.

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ИрландияUFCКонор Макгрегор