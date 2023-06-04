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Ферстаппен триумфовал на Гран-при Испании, дуэт "Мерседеса" взошел на подиум

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Барселона, Воскресенье 04 июня 2023 17:36
Ферстаппен триумфовал на Гран-при Испании, дуэт "Мерседеса" взошел на подиум Фото: Макс Ферстаппен не имел равных на трассе "Каталунья-Монтмело" (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорцив

Пятой победой нидерландца Макса Ферстаппена из "Ред Булл" в сезоне-2023 Королевских автогонок завершился этап в испанской Барселоне.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на результаты гонки.

Двукратный чемпион мира на старте выдержал прессинг пилота "Феррари" Сайнса и оставался лидером на протяжении всей дистанции. В свою очередь Стролл из "Альпин" на первых сотнях метров вышел на 3-е место, воспользовавшись контактной борьбой Хэмилтона из "Мерседеса" и Норриса ("Макларен").

Правда, со временем опытный британский пилот вырвался на третью позицию. Более того, после первой волны пит-стопов Хэмилтон на стартовой прямой прошел и Сайнса. На 35-м круге по примеру старшего напарника испанца позади оставил и Расселл.

Пилот "Феррари" продолжил терять. После второго посещения боксов его легко обошел мексиканец Перес. Второй гонщик "Ред Булла" бросился догонять Расселла, чтобы попасть на подиум после провальной квалификации. Однако британец прибавил в скорости и не позволил сопернику подобраться на расстояние атаки.

В конце концов Ферстаппен легко одержал очередную победу. Хэмилтон и Расселл вторым и третьим местами на финише задекларировали возвращение "Мерседеса" в борьбу за высокие места. Перес остался на 4-й строчке, а Сайнс финишировал только пятым, хотя был вторым на стартовой решетке.

Дополнительный пункт Ферстаппен набрал за самый быстрый круг – 1:16.330. Дополнили топ-10 пилоты "Астон Мартина" Стролл и Алонсо, Окон из "Альпин", Чжоу ("Альфа Ромео") и гонщик "Альпин" Гасли. Стартовавший с пит-лейн звездный пилот "Феррари" Леклер добрался до финиша лишь 11-м.

Классификация Гран-при Испании-2023:

  1. Макс Ферстаппен
  2. Льюис Хэмилтон (+24.090)
  3. Джордж Расселл (+32.389)

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